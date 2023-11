Un entraîneur donne sa réponse à l’OL

Hugo Chirossel

Alors qu’il est toujours bon dernier de Ligue 1, l’OL a décidé de se séparer de Fabio Grosso, arrivé en septembre dernier pour succéder à Laurent Blanc. À la recherche d’un nouvel entraîneur, les Gones pensent notamment à un retour de Bruno Genesio, libre depuis son départ du Stade Rennais. Une option qui semble séduire le principal intéressé.

À l’instar de l’OM, les entraîneurs ne font pas long feu à l’OL. Moins d’un an après son arrivée, Laurent Blanc a été démis de ses fonctions en septembre dernier, et son remplaçant n’est déjà plus là. En effet, les Gones ont annoncé ce jeudi la fin de leur collaboration avec Fabio Grosso.

OL : C’est confirmé, une légende va débarquer https://t.co/eGbBafqBx7 pic.twitter.com/l7ponenQu6 — le10sport (@le10sport) November 30, 2023

Qui pour succéder à Grosso ?

Deux mois plus tard, l’OL est donc de nouveau à la recherche d’un entraîneur. Plusieurs pistes ont déjà été évoquées et notamment celle menant à Bruno Genesio. Ce dernier est libre de tout contrat depuis peu, après son départ du Stade Rennais. D’après L’Équipe , le vestiaire lyonnais pousse en sa faveur.

Genesio prêt à revenir à l’OL