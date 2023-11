OL : C’est confirmé, une légende va débarquer

Hugo Chirossel

Alors que le départ de Fabio Grosso a été annoncé ce jeudi, l’OL poursuit sa réorganisation en interne. En ce sens, David Friio, qui a récemment quitté l’OM, va succéder à Bruno Cheyrou en tant que directeur sportif. Ce n’est pas tout puisque comme attendu ces dernières semaines, Juninho devrait faire son retour au club.

Un peu plus de deux mois seulement après son arrivée, Fabio Grosso n’est déjà plus l’entraîneur de l’OL. Avec une seule victoire à son actif, le technicien italien a été démis de ses fonctions et sera remplacé temporairement par Pierre Sage, directeur du centre de formation des Gones .

Friio passe de l’OM à l’OL

D’autres changements vont avoir lieu à l’OL puisque comme indiqué par RMC Sport , David Friio devrait devenir son nouveau directeur sportif, lui qui vient à peine de quitter l’OM. Sa première mission devrait d’ailleurs être de trouver un nouvel entraîneur afin de pallier le départ de Fabio Grosso.

Juninho va faire son grand retour