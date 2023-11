Gattuso mis sous pression par l'OM pour son avenir ?

Hugo Chirossel

Cela fait maintenant deux mois que Gennaro Gattuso a remplacé Marcelino et on ne peut pas dire que la situation de l’OM s’est améliorée. Les Olympiens ne se sont plus imposés en championnat depuis le 8 octobre dernier et enchaînent les prestations très décevantes. S’il s’est engagé jusqu’à la fin de la saison, les deux prochaines rencontres pourraient conditionner la suite de la collaboration entre l'Italien et le club marseillais.

L’OM n’y arrive toujours pas. Tenus en échec par Strasbourg samedi dernier (1-1), les Olympiens n’avancent pas en championnat. Ils n’ont plus goûté à la victoire depuis le 8 octobre dernier lors de la réception du Havre au Stade Vélodrome (3-0). Si l'OM est toujours invaincu en Ligue Europa, avant de recevoir l’Ajax Amsterdam ce jeudi soir, la situation en Ligue 1 commence à être préoccupante.

L’OM déjà prêt à se séparer de Gattuso ?

« Si ça n'avait pas été difficile, je ne serais pas ici, je connaissais 100% des difficultés en arrivant, même si c'était un peu différent avec de l'extrasportif », a confié Gennaro Gattuso mercredi en conférence de presse, à la veille de la réception de l’Ajax Amsterdam. Le technicien italien a été nommé entraîneur de l’OM il y a maintenant un peu plus de deux mois afin de succéder à Marcelino, ce qui n’est pas vraiment un succès pour le moment. Les dirigeants marseillais pourraient-ils décider de nouveau de changer d’entraîneur en cours de saison ? Ils y réfléchiraient.

Les deux prochaines rencontres de l’OM seront déterminantes