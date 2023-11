OM : Gattuso prêt à claquer la porte, il pose ses conditions

Thibault Morlain

Suite au départ de Marcelino, l’OM s’est mis en quête d’un nouvel entraîneur. Pablo Longoria a alors décidé de faire confiance à Gennaro Gattuso. L’Italien est donc aujourd’hui aux commandes au sein du club phocéen. Mais jusqu’à quand ? Alors que des questions commencent déjà à se poser sur l’avenir de Gattuso, l’entraîneur de l’OM a fait savoir qu’il n’hésitera pas à claquer la porte si certaines conditions étaient réunies.

Actuellement, la situation est loin d’être la meilleure du côté de l’OM. Alors que les résultats ne sont pas les meilleurs en Ligue 1, la situation commence de plus en plus à se tendre sur la Canebière. Forcément, Gennaro Gattuso n’est pas épargné par les critiques. Au point que l’Italien envisage de quitter l’OM ? Pas pour le moment…

La vente de l’OM bouclée ? Il lâche une annonce fracassante https://t.co/umL9iKgb2p pic.twitter.com/BywFHStJUl — le10sport (@le10sport) November 29, 2023

« Là je m'en irais… »

Présent ce mercredi en conférence de presse, Gennaro Gattuso s’est confié sur son arrivée à l’OM et les conditions qui feraient qu’il pourrait claquer la porte. Devant les journalistes, l’Italien a alors lâché : « Si ça n'avait pas été difficile, je ne serais pas ici, je connaissais 100% des difficultés en arrivant, même si c'était un peu différent avec de l'extrasportif. Ce qui pourrait me faire désespérer, c'est quand je vois un club mort, des joueurs morts, que l'on prend cinq buts sans rien pouvoir faire. Là je m'en irais. Mais ce n'est pas du tout ce qu'il se passe ici. Je vois une équipe et des joueurs pleins de vie, qui se donnent à 100%, qui travaillent tout le temps à l'entraînement. Je veux juste de la continuité. C'est ça qui me préoccupe ».

Un départ de Gattuso en fin de saison ?

Si Gennaro Gattuso n’est donc pas dans l’état d’esprit de quitter ses fonctions d’entraîneur de l’OM actuellement, son avenir pourrait toutefois ne pas s’écrire sur le long terme à Marseille. En effet, succédant à Marcelino, l’Italien a paraphé un contrat jusqu’à la fin de la saison avec le club phocéen, assorti d’une année supplémentaire en cas de qualification pour la prochaine Ligue des Champions. Or, pour le moment, l’OM pointe à la 12ème place de Ligue 1, bien loin des places qualificatives pour la C1. Un départ de Gattuso pourrait donc être d’actualité à la fin de la saison…