OM : Un transfert surprise tombe à l’eau

Hugo Chirossel

Afin de redresser la barre en championnat, l’OM va chercher à renforcer son effectif lors du prochain mercato hivernal. En ce sens, plusieurs pistes sont d’ores et déjà évoquées, notamment celle menant à Fabio Vieira. Cependant, Mikel Arteta a annoncé que le milieu d’Arsenal s’était fait opérer, ce qui met fin à cette option.

Arrivé fin septembre pour succéder à Marcelino, Gennaro Gattuso n’arrive pour le moment pas à redresser la situation sportive de l’OM. Les Olympiens sont actuellement 12e de Ligue 1 et voient les places qualificatives pour la prochaine édition de la Ligue des champions s’éloigner de plus en plus.

L’OM annoncé sur la piste de Vieira

Pour inverser la tendance, l’OM risque de chercher à se renforcer lors du prochain mercato hivernal. Dans cette optique, la piste menant à Fabio Vieira est évoquée ces derniers jours. Les dirigeants marseillais étaient intéressés par le milieu d’Arsenal, mais une mauvaise nouvelle compromet une potentielle arrivée à l’OM.

Vieira ne viendra pas à l’OM