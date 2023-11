«Un football nul» : Gattuso prend très cher à l'OM

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Arrivé sur le banc de l'OM en cours de saison, Gennaro Gattuso peine à convaincre depuis qu'il a remplacé Marcelino. Le club phocéen enchaîne les résultats décevants, et plus inquiétant encore, les prestations marseillaises sont loin d'être convaincantes. Une situation qui fait craindre le pire à Denis Balbir qui n'épargne pas l'OM.

Après un début de saison poussif qui a débouché sur une réunion houleuse entre supporters et dirigeants, Marcelino a posé sa démission, avant d'être rapidement remplacé par Gennaro Gattuso. Mais le technicien italien peine à donner satisfaction et ne redresse pas la barre à l'OM. Pour Denis Balbir, la situation est même pire.

«C’est un mystère»

« A Marseille, on commence à parler de l’échec de Gattuso après le nul à Strasbourg (1-1). Je dirais surtout que c’est l’échec des joueurs. L’Italien est arrivé avec sa gniaque et une vraie envie de réussir. Je ne comprends pas l’OM. Il y a quand même un effectif plus que convenable sur le papier et le visage européen du club est plutôt bon… Mais ça ne marche pas en Ligue 1. C’est un mystère », écrit le journaliste dans sa chronique pour BUT Football Club , avant de poursuivre.

«On ne parle plus de football total mais de football nul»