Une légende sur le banc, Riolo prévient l’OM

Axel Cornic

Grande figure de l’Olympique de Marseille des années 90, Jean-Pierre Papin occupait un rôle assez obscur dans l’organigramme du club. L’ancien buteur était en effet conseiller du président Pablo Longoria, mais tout a changé récemment puisqu’il est devenu entraîneur de l’équipe réserve, qui évolue actuellement en National 3.

Si les hommes de Gennaro Gattuso semblent se diriger vers une qualification pour la suite de la Ligue Europa, la saison de l’Olympique de Marseille a surtout été une succession de crises. Et dans ces moments-là ce sont souvent les grands noms du club qui doivent prendre la parole, ce que Jean-Pierre Papin n’a pas vraiment fait…

L’OM réussi un grand coup, Gattuso jubile https://t.co/004aMrxiXE pic.twitter.com/WE0gTnpsd5 — le10sport (@le10sport) December 1, 2023

Papin entraîneur de l’équipe réserve

La situation pourrait changer, puisqu’il aura un tout nouveau rpole désormais ! L’OM a récemment annoncé plusieurs changements dans son organigramme et Papin a été intronisé nouvel entraîneur de l’équipe réserve. Une équipe qui n’est décidément pas en réussite, puisqu’elle reste sur six matchs sans victoire en huit journées de championnat.

« Je ne pense pas que ce soit réellement son métier »