Mercato - PSG : Mbappé reçoit une réponse du Real Madrid !

Jean de Teyssière

Dans un peu plus de six mois, Kylian Mbappé sera en fin de contrat avec le PSG et libre de s'engager avec le club qu'il souhaite. Le Real Madrid est évidemment en pole position pour récupérer la légende parisienne et vu les multitudes de blessures côté madrilène, notamment de Vinicius Junior, l'idée de voir le club espagnol foncer sur Mbappé cet hiver prenait de l'épaisseur. Mais Carlo Ancelotti a réfuté cette idée.

En octobre dernier, le10sport.com vous révélait que rien n'était fait entre le Real Madrid et Kylian Mbappé. Des rumeurs cet été faisaient état d'un pré-contrat déjà signé entre les deux parties, alors que rien de tout cela n'est vrai. Son avenir est donc toujours en suspens et le Real Madrid ne semble pas encore prêt à passer à l'action.

Vinicus, la clé Mbappé ?

Blessé à une cuisse lors du dernier rassemblement avec le Brésil, l'attaquant du Real Madrid, Vinicius Junior, ne devrait être de retour sur les terrains que fin février 2024. Une absence préjudiciable pour le Real Madrid qui laisse penser à certains que les Merengues seront actifs sur le mercato hivernal afin de recruter un nouvel attaquant...

«Un nouvel attaquant en janvier ? Non»