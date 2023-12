Zidane : Un coup de pouce du Real Madrid pour son retour ?

Thomas Bourseau

Le Real Madrid pourrait changer d’entraîneur au vu de la situation contractuelle de Carlo Ancelotti. L’Italien est attendu par la fédération brésilienne pour prendre les rênes de la Seleçao. Et les joueurs brésiliens du Real Madrid valideraient totalement cette option. Ce qui offrirait une voie royale à Zinedine Zidane.

Zinedine Zidane semble se préparer à effectuer son grand retour au Real Madrid, lui qui est éloigné des terrains depuis son deuxième départ du club merengue en mai 2021. Un temps emballé par le fait de prendre les rênes de l’équipe de France, Zidane a vu Didier Deschamps lui barrer la route avec sa prolongation de contrat en tant que sélectionneur jusqu’en juin 2026.

Ancelotti bientôt avec la sélection brésilienne

Et maintenant ? Zinedine Zidane aimerait pouvoir continuer de vivre à Madrid comme le journaliste Frédéric Hermel le faisait savoir début novembre à RMC pour Générations After. Le Real Madrid figurerait en haut de sa liste. Carlo Ancelotti voit son contrat arriver à expiration à la fin de la saison. Et bien qu’il soit question d’une éventuelle prolongation de contrat à la Casa Blanca , l’Italien pourrait hériter de la sélection brésilienne l’année prochaine.

Zidane : Le Real Madrid prend position pour l’entraîneur https://t.co/6tz5k8LG3u pic.twitter.com/Vrl7q7evEo — le10sport (@le10sport) November 29, 2023

Les Brésiliens du Real Madrid attendent Ancelotti à la Seleçao