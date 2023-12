Révolution au FC Nantes, un ancien de l’OM approché ?

Thibault Morlain

Ce mercredi, ça a bougé sur le banc du FC Nantes. Alors que Pierre Aristouy était jusqu’à présent l’entraîneur des Canaris, Waldemar Kita a décidé de le remercier et de nommer un nouveau technicien à sa place. C’est ainsi Jocelyn Gourvennec qui a posé ses valises à Nantes, mais d’autres candidats auraient été étudiés.

Pierre Aristouy remercié, le FC Nantes a décidé de confier les clés du camion à Jocelyn Gourvennec. « Le FC Nantes annonce la nomination de Jocelyn Gourvennec (51 ans) comme entraîneur principal du groupe professionnel, à compter de ce mardi 29 novembre 2023. Le technicien s’est engagé jusqu’à la fin de la saison 2023-2024 avec le club des bords de l’Erdre, plus une année en option », expliquait le communiqué du FC Nantes à ce sujet.

Séisme au FC Nantes, il vide son sac https://t.co/JPo2zdrT7x pic.twitter.com/zT1H4t08pI — le10sport (@le10sport) November 29, 2023

Nantes a pensé à Sampaoli

C’est maintenant officiel, Jocelyn Gourvennec est le nouvel entraîneur du FC Nantes. Un poste qui aurait pu revenir à un autre candidat et notamment un certain Jorge Sampaoli. Alors qu’on a pu voir l’Argentin du côté de l’OM, Goal révèle que les Canaris auraient approché Sampaoli, au même titre que l’OL d’ailleurs.

« Il a de l’expérience »