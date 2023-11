Coup de théâtre au FC Nantes, un nouvel entraîneur arrive !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que le FC Nantes reste sur quatre matches sans victoire en Ligue 1, Pierre Aristouy n’aura pas l’occasion de relancer les Canaris. Le successeur d’Antoine Kombouaré est poussé vers la sortie, et l’identité de son remplaçant serait d’ores et déjà connu, à trois jours de la réception de l’OGC Nice à la Beaujoire.

Le FC Nantes n’y arrive plus en Ligue 1. Après une belle série démarrée à la fin du mois de septembre, Pierre Aristouy et ses hommes n’ont plus remporté le moindre match depuis un mois et restent sur trois défaites et un nul, de quoi les rapprocher de la zone rouge, à quatre points de la place de barragiste détenue par le FC Lorient. De quoi inciter la direction à passer à l’action.

Le FC Nantes le met à la porte, il hallucine https://t.co/LoOTta17Tq pic.twitter.com/2J3mc6sE8s — le10sport (@le10sport) November 27, 2023

Le FC Nantes se sépare d’Aristouy

Dans la plus grande discrétion, le FC Nantes a en effet décidé de se séparer de Pierre Aristouy comme l’annonce ce mercredi matin L’Équipe et Ouest-France . Celui-ci avait nommé à la tête de l’équipe première en mai dernier après le départ d’Antoine Kombouaré à quatre journées de la fin avec l’objectif, réussi, de maintenir le FC Nantes en Ligue 1. Moins de sept mois après, l’aventure prend donc fin.

Gourvennec en route vers la Beaujoire