Le PSG a tranché, voilà le remplaçant de Zaïre-Emery

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Il va assurément manquer au PSG. Révélation de ce début de saison, Warren Zaïre-Emery s'est blessé à la cheville lors de sa première apparition avec l'équipe de France et loupera la fin de l'année 2023. Pendant un temps, le club parisien avait pensé à recruter un milieu de terrain en janvier, mais l'idée a vite été abandonnée.

Premier coup dur pour Warren Zaïre-Emery. Agé de 17 ans, le milieu de terrain s'est blessé à la cheville lors de la rencontre face à Gibraltar le 18 novembre dernier (14-0). Le PSG a acté son forfait pour les dernières rencontres de l'année 2023. Une lourde perte pour le club parisien, qui perd l'un de ses patrons de l'entrejeu.

Messi - Zidane : Il annonce du lourd pour Mbappé ! https://t.co/1Cwh5hGZLi pic.twitter.com/WO5ex4USJc — le10sport (@le10sport) November 28, 2023

Le PSG ne recrutera pas cet hiver

Alors qui pour le remplacer dans l'entrejeu ? Pendant plusieurs semaines, le PSG a pensé à recruter un nouveau milieu de terrain lors du prochain mercato hivernal. Mais comme annoncé par L'Equipe ce mardi, les plans ont été abandonnés.

Fabian Ruiz va prendre sa succession

Et pour cause, Fabian Ruiz, titularisé face à l'AS Monaco et face à Newcastle, semble avoir convaincu le staff parisien et notamment Luis Enrique. L'international espagnol devrait assurer sa succession dans les prochaines semaines. Jusqu'au retour de Zaïre-Emery, déjà indispensable.