Zidane : Le Real Madrid prend position pour l’entraîneur

Carlo Ancelotti entre dans les derniers mois de son contrat au Real Madrid et pourrait donc laisser sa place d’entraîneur à Zinedine Zidane. Ce serait du moins le souhait du champion du monde 98 à en croire la presse étrangère. Joueur du Real Madrid, Dani Carvajal a fait passer un message à son entraîneur.

Depuis son deuxième départ du Real Madrid en mai 2021, Zinedine Zidane est sans club. Son ami Frédéric Hermel qui est à la fois journaliste et son biographe, a avoué à maintes reprises sur les ondes de RMC que le champion du monde 98 attendait de prendre la suite de Didier Deschamps à la tête de l’équipe de France après le Mondial au Qatar.

Mourinho : «Je suis sûr qu’au moindre geste de Florentino, Carlo restera»

Cependant, la Fédération française de football a prolongé le contrat du sélectionneur jusqu’en juin 2026, obligeant Zinedine Zidane à revoir ses plans. Ces derniers temps, il est spécifié que le technicien français songerait à retrouver une troisième fois le Real Madrid en tant qu’entraîneur alors que le contrat de Carlo Ancelotti expirera à l’issue de la saison. Pour autant, une éventuelle prolongation est évoquée en Espagne et notamment par le média Relevo . Pour José Mourinho, ancien coach du Real Madrid, Ancelotti doit rester en poste comme confié à la Rai la semaine dernière. « Je suis sûr qu’au moindre geste de Florentino, Carlo restera. Il est parfait pour le Real, et le Real est parfait pour lui. Moi, en tant que Madridista, avec un cœur blanc et en tant qu’ancelottista, j’espère que la saison se passera de manière fantastique et que la saison prochaine, Carlo sera là, parce qu’il est l’entraîneur parfait pour le Real Madrid ».

«Ancelotti ? Pour moi, il peut rester aussi longtemps que lui et le club le souhaitent»