Deux options s’offrent au PSG pour son mercato 

Thomas Bourseau

Hugo Ekitike n’est plus un élément sur lequel le PSG compte et son temps de jeu inexistant depuis la fin du mercato estival l’atteste. En Angleterre, deux clubs pourraient se laisser tenter par l’attaquant français de 21 ans, mais un pensionnaire de Premier League se retirerait.

Hugo Ekitike n’est plus le bienvenu au PSG et ce, depuis la clôture du dernier mercato. Le Paris Saint-Germain avait fait des pieds et des mains pour l’inclure dans le deal avec l’Eintracht Francfort pour le transfert de Randal Kolo Muani, en vain. De quoi agacer le PSG qui ne l’a pas inclus dans la liste des joueurs à disposition de Luis Enrique pour la Ligue des champions et n’a plus jamais figuré dans le groupe de l’entraîneur depuis la fin du mercato.

Ekitike finalement prêt à partir ?

Selon 90min ou encore Football Insider, Hugo Ekitike se serait résigné à l’idée de la nécessité d’un départ cet hiver. La Premier League semble être l’option la plus probable à l’instant et il était question d’une venue à Newcastle en raison de la blessure de Callum Wilson notamment. Cependant, Rudy Galetti n’inclut pas les Magpies dans l’équation.

Ekitike : oui pour West Ham et Crystal Palace, pas Everton