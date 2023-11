Luis Enrique prend une décision forte avec un attaquant du PSG

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que le PSG affronte Newcastle ce mardi soir, Luis Enrique semble avoir une nouvelle fois l'intention de changer son numéro 9 titulaire. Malgré sa prestation très convaincante face à l'AS Monaco (5-2), Gonçalo Ramos pourrait démarrer sur le banc face aux Magpies. Randal Kolo Muani part effectivement favori pour être aligné à la pointe de l'attaque parisienne.

Ce mardi soir, le PSG joue une parte de son avenir européen. Une victoire au Parc des Princes face à Newcastle, et les Parisiens entreverraient les huitièmes de finale. A l'inverse, une défaite placerait le club de la capitale dans une situation plus que périlleuse. Par conséquent, Luis Enrique n'a pas le droit à l'erreur et sait qu'il est attendu au tournant. C'est la raison pour laquelle le technicien espagnol semble avoir l'intention de faire des choix très fort dans son onze de départ.

PSG : Luis Enrique sous pression avant le choc ? https://t.co/fpMVmNyiO3 pic.twitter.com/OgGUoMs2Md — le10sport (@le10sport) November 28, 2023

Kolo Muani préféré à Ramos ?

Comme souvent depuis le début de la saison, Luis Enrique pourrait poursuivre sa rotation au poste d'avant-centre. Ainsi, malgré son excellente prestation face à l'AS Monaco, ponctuée d'un but (5-2), Gonçalo Ramos pourrait débuter sur le banc contre Newcastle selon L'EQUIPE . C'est ainsi Randal Kolo Muani serait aligné aux côtés d'Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé. Buteur après son entrée en jeu contre Monaco, l'international français sera attendu au tournant après un début de saison poussif, d'autant que dans le même temps, Gonçalo Ramos monte en puissance.

Fabian Ruiz enchaîne au milieu de terrain

Pour le reste, Luis Enrique devrait aligner le même onze que celui qui a battu Monaco vendredi. Ainsi, Fabian Ruiz sera de nouveau choisi pour remplacer Warren Zaïre-Emery, blessé, tandis que Nordi Mukiele occupera une nouvelle fois le poste de latéral gauche. En l'absence du capitaine Marquinhos, la charnière sera composée de Lucas Hernandez et Milan Skriniar, ce qui décale donc Mukiele à gauche. Plus habitué à évoluer dans l'axe ou à droite, l'ancien joueur du RB Leipzig a toutefois convaincu à ce poste lors de ses dernières sorties.