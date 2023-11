PSG : Luis Enrique sous pression avant le choc ?

Thomas Bourseau

Le Paris Saint-Germain est passé sous pavillon qatari à l’été 2011 avec une volonté claire : faire rayonner la marque du club à travers le monde tout en remportant la Ligue des champions. Le dernier objectif cité n’a pas encore été rempli malgré les investissements conséquents qui ont coûté la place de bien des entraîneurs avant Luis Enrique. Le technicien espagnol peut se rassurer. Explications.

Le PSG va disputer un match clé de sa saison ce mardi soir au Parc des princes. En effet, en cas de défaite lors de la réception de Newcastle, le Paris Saint-Germain mettrait en péril ses chances de qualification en 1/8èmes de finale. La reine de compétitions européennes est un objectif non dissimulé du PSG depuis le début de l’ère QSI en 2011.

«La Ligue des champions ? Nous aimerions la gagner»

Douze ans plus tard, le PSG a atteint le stade de finale et de demi-finale en 2020 et 2021 sans remporter le Saint-Graal. Pour autant, le Paris Saint-Germain relativise. « Il n'est pas nécessaire de gagner la Ligue des champions pour être un club de football prospère. Nous aimerions la gagner ? Oui. Au cours des quatre dernières saisons, nous avons participé à une finale et à une demi-finale. Nous sommes l'une des trois seules équipes à avoir atteint la phase à élimination directe chaque saison depuis 2012-2013, avec le Real Madrid et le Bayern Munich. Nous sommes numéro quatre au coefficient UEFA ». a tenu à affirmer Marc Armstrong au cours d’un entretien accordé à la BBC .

Surprise, il tacle le PSG et le Qatar https://t.co/eQJLwaplFQ pic.twitter.com/pfrH5ll7Jm — le10sport (@le10sport) November 28, 2023

«Le président a été très direct cet été avec la nouvelle stratégie sportive»