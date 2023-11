Une star du PSG bluffe le clan Deschamps !

Thomas Bourseau

Le PSG a enchaîné les recrues à la dernière intersaison en bouclant notamment le transfert d’Ousmane Dembélé. L’ancien joueur du FC Barcelone qui s’était déjà mis Xavi Hernandez et Luis Enrique dans la poche, a aussi reçu les louanges de Guy Stéphan. L’adjoint de Didier Deschamps en équipe de France a dressé un lien tactique et technique fort avec Achraf Hakimi.

Ousmane Dembélé impressionne Luis Enrique depuis le début de la saison. L’entraîneur du PSG a même révélé avoir tenté de le recruter au FC Barcelone à l’été 2016 avant que l’ancien rennais fasse le choix de signer en faveur du Borussia Dortmund. En conférence de presse lundi dans le cadre du choc opposant le Paris Saint-Germain à Newcastle ce mardi soir, Enrique n’a pas tari d’éloges envers Ousmane Dembélé, recrue estivale du PSG.

Luis Enrique et Xavi Hernandez sous le charme d’Ousmane Dembélé

« C'est un joueur différent, singulier. Il demande toujours le ballon, il n'a jamais, jamais peur de faire les choses, accepte les critiques » . Luis Enrique n’est cependant pas le seul à voir à quel point Ousmane Dembélé peut renverser un match de par ses qualités naturelles ballon au pied. Entraîneur du FC Barcelone, Xavi Hernandez avait d’ailleurs confié dans la foulée de sa nomination à l’automne 2021 que l’attaquant du PSG était le meilleur joueur du monde à son poste.

Dembélé encore «plus difficile à cerner» avec Hakimi selon Stéphan !