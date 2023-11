PSG : Grande nouvelle pour Luis Enrique

Amadou Diawara

Touché aux ischio-jambiers, Danilo Pereira n'a pas joué avec le PSG depuis la fin du mois d'octobre. Alors qu'il a repris l'entrainement collectif avec le club parisien lors de la dernière trêve internationale, l'international portugais serait au point sur le plan physique. Toutefois, Luis Enrique ne devrait pas le titulariser face à Newcastle ce mardi soir.

Victime d'une blessure aux ischio-jambiers, Danilo Pereira n'a pas pu porter le maillot du PSG depuis la fin du mois d'octobre. Mais heureusement pour Luis Enrique, l'international portugais a fait son retour à l'entrainement collectif lors de la dernière trêve internationale. D'autant que dans le même temps, le coach du PSG a perdu deux joueurs clés : son capitaine Marquinhos (29 ans) en défense centrale et son homme fort du milieu de terrain Warren Zaïre-Emery (17 ans).

Danilo Pereira se sent très bien

Privé de Marquinhos et de Warren Zaïre-Emery, Luis Enrique peut se réjouir d'avoir Danilo Pereira à disposition. Capable d'évoluer en défense centrale et au milieu de terrain, le joueur de 32 ans se sentirait très bien d'après Le Parisien , et ce, même s'il n'a pas joué la moindre minute contre l'AS Monaco ce vendredi soir. Mais qu'en est-il du choc face à Newcastle ce mardi ?

Danilo Pereira remplaçant contre Newcastle ?