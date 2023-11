PSG : Luis Enrique vend la mèche avant le choc

Pierrick Levallet

Après la débâcle du match aller, le PSG aura l'opportunité de prendre sa revanche ce mardi soir. Le club de la capitale accueille Newcastle au Parc des Princes, avec pour objectif de décrocher un bon résultat pour se qualifier pour la suite de la Ligue des champions. Luis Enrique a d'ailleurs dévoilé le schéma tactique de lequel son équipe allait évoluer ce mardi.

Le PSG a l’opportunité de se qualifier pour la suite de la Ligue des champions ce mardi. En cas de bon résultat contre Newcastle, le club de la capitale décrochera son billet pour la phase à éliminations directes. Toutefois, la formation parisienne devra avoir retenu les leçons de la débâcle face aux Magpies en octobre dernier.

Le PSG veut prendre sa revanche sur Newcastle

Pour le match aller, Luis Enrique avait misé sur un 4-2-4 afin de déstabiliser la défense anglaise. Mais finalement, le coach espagnol s’est retrouvé pris à son propre jeu. Possédant un jeu basé sur le pressing, Newcastle a gagné la bataille du milieu de terrain contre le PSG et s’est largement imposé à domicile (4-1). Luis Enrique semble avoir appris de ses erreurs. Il a d’ailleurs dévoilé son schéma tactique pour ce mardi.

Luis Enrique dévoile son schéma tactique