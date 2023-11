PSG : Le vestiaire s’enflamme pour Dembélé !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Recruté par le PSG durant le mercato estival, Ousmane Dembélé s'est tout de suite imposé comme un titulaire indiscutable du onze de Luis Enrique. Et Vitinha ne tarit pas d'éloges au sujet de l'attaquant français, qui a enfin débloqué son compteur au PSG vendredi soir contre l'AS Monaco en championnat.

Le PSG a décidé de miser sur Ousmane Dembélé pour pallier aux départs de Lionel Messi et Neymar cet été, déboursant pas moins de 50M€ pour déloger l'international français du FC Barcelone. Et malgré les nombreuses critiques dont il fait l'objet pour sa finition défaillante depuis le début de la saison, Dembélé reste un élément majeur de l'équipe-type mise en place par Luis Enrique au PSG.

Dembélé a enfin marqué

Vendredi soir, l'ancien Rennais a d'ailleurs brisé la malédiction en inscrivant son premier but avec le PSG au Parc des Princes contre l'AS Monaco (5-2), et ses coéquipiers ne tarissent pas d'éloges à son sujet à l'image de Vitinha qui s'est prononcé sur Dembélé ce lundi en conférence de presse.

« Il fait du bien au groupe »