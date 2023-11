Casse-tête au PSG, Luis Enrique a trouvé la solution

Pierrick Levallet

Dans le dur depuis le début de saison, Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos peinent à s'imposer au PSG. Luis Enrique fait ainsi face à un véritable casse-tête pour composer son attaque. Mais l'entraîneur parisien pourrait bien avoir trouvé la solution afin de remédier à ces problèmes d'efficacité dans le secteur offensif.

Depuis le début de saison, Luis Enrique fait face à un véritable casse-tête au PSG. Le technicien espagnol a un grand dilemme lorsqu’il s’agit de composer sa ligne d’attaque dans son onze. L’ancien sélectionneur de l’Espagne doit toujours trancher entre Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos, qui ne brillent pas vraiment depuis le début de saison.

Ce transfert du PSG plombé par Messi ? https://t.co/Yvaoxt5cjX pic.twitter.com/rjjqDmmaYQ — le10sport (@le10sport) November 27, 2023

Kolo Muani et Ramos galèrent au PSG

L’international français n’a inscrit que quatre buts et offert deux passes décisives en 10 rencontres. Le Portugais, de son côté, ne fait pas vraiment mieux (trois réalisations pour une offrande en 16 matchs). De ce fait, Luis Enrique va devoir trouver une solution pour remédier à ce problème d’efficacité. Et l’entraîneur du PSG semble l’avoir déjà trouvée.

Asensio pour régler les problèmes de Luis Enrique ?