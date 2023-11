Luis Enrique tente un pari au PSG, c'est une réussite

Alexis Brunet

Après une aventure sur le banc de l'Espagne, Luis Enrique a rejoint le PSG. Seulement quelques mois après son arrivée, la patte de l'ancien coach du FC Barcelone se fait déjà ressentir. Ce dernier a changé beaucoup de choses à Paris, et notamment la gestion des remplaçants. Le coach parisien fait beaucoup plus appel à eux, et ils le lui rendent bien.

Encore une fois les espoirs européens du PSG se sont brisés au stade des huitièmes de finale. Les coéquipiers de Marquinhos ont été éliminés la saison dernière en Ligue des champions par le Bayern Munich. Lors du match retour, le champion de France avait aligné Lionel Messi et Kylian Mbappé en attaque. Problème, sur le banc, il n'y avait pas vraiment de joueurs pouvant faire la différence en entrant. Il n'y avait qu’Hugo Ekitike et le très jeune Ismaël Gharbi qui étaient à disposition, et qui possédaient un profil offensif, bien trop léger pour un match aussi important de C1.

Le PSG a changé beaucoup de choses au mercato

Pour éviter qu'une telle situation se reproduise, le PSG a décidé de prendre les choses en main. Le club de la capitale a mis les bouchées doubles lors du dernier mercato estival, afin d'offrir à Luis Enrique de nombreuses possibilités. Le coach parisien a par exemple le choix pour le poste de numéro neuf, où il alterne souvent entre Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani. Les ailes ont aussi été renforcées, car des joueurs comme Bradley Barcola et Ousmane Dembélé sont arrivés.

Luis Enrique fait confiance à son banc, et ça marche