PSG : Il l’assure, Luis Enrique a trouvé une star

Axel Cornic

La blessure de Warren, Zaïre-Emery en sélection est un coup dur pour le Paris Saint-Germain, mais pas pour Fabian Ruiz. Peu utilisé depuis le début de la saison et annoncé sur le départ, il a profité de l’absence du prodige français pour briller face à l’AS Monaco (5-2) et ainsi essayer de changer une situation assez délicate.

Recruté lors de l’été 2022, Fabian Ruiz ne s’est jamais affirmé au PSG et l’arrivée de Manuel Ugarte, ainsi que l’explosion du jeune Warren Zaïre-Emery, ont grandement réduit son temps de jeu cette saison. Mais les choses pourraient bien changer dans les prochaines semaines...

«Beaucoup d’inquiétude» au PSG pour Zaïre-Emery ? https://t.co/WBPNtKB2ql pic.twitter.com/SEB2wsu9yz — le10sport (@le10sport) November 26, 2023

Fabian Ruiz a su saisir sa chance

Avec la blessure de Zaïre-Emery en sélection, l’Espagnol a été titularisé par Luis Enrique face à l'AS Monaco, sur la droite du milieu de terrain. Et c’est une franche réussite, puisqu’il a été l’un des meilleurs joueurs du PSG avec notamment une passe décisive pour Ousmane Dembélé. Ce match pourrait donc faire basculer sa situation, puisqu’il devrait être à nouveau le premier choix au milieu tant que Warren Zaïre-Emery est blessé, éloignant ainsi un temps les rumeurs autour de son possible départ.

« Je retrouve le Fabian que j’ai connu à Naples, d’un niveau technique très très élevé »