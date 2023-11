PSG : Le prochain transfert déjà connu ?

Axel Cornic

Le mercato hivernal va ouvrir ses portes dans seulement quelques semaines et Luis Campos a bien l’intention de continuer à renforcer le Paris Saint-Germain. Un secteur semble tout particulièrement inquiéter le dirigeant portugais avec le milieu de terrain, fragilisé d’ailleurs tout récemment par la blessure de Warren Zaïre-Emery.

Après un mercato 2022 raté de son propre aveu, Luis Campos s’est lâché cet été en modifiant en profondeur l’effectif du PSG. Les départs de Lionel Messi et de Neymar sont les faits les plus marquants, mais il a surtout réussi à grandement réduire la liste des indésirables avec notamment les ventes de Leandro Paredes ou de Georginio Wijnaldum.

Zaïre-Emery : Il annonce un problème pour le PSG https://t.co/ysQHv0VVpD pic.twitter.com/SIrJd55Yhr — le10sport (@le10sport) November 26, 2023

Une erreur de Luis Campos ?

Le revers de la médaille, c’est que Luis Enrique s’est retrouvé avec un milieu de terrain assez léger en profondeur de banc. Car derrière le trio de titulaires installé depuis le début de la saison et formé par Vitinha, Manuel Ugarte et Warren Zaïre-Emery, les solutions sont Carlos Soler et Fabian Ruiz. Or, le premier semble surtout être une solution au poste de milieu ou piston droit.

Le PSG veut un milieu de terrain