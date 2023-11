Annoncé sur le départ au PSG, il lâche sa réponse

Axel Cornic

Cantonné à un rôle de doublure depuis le début de la saison, Fabian Ruiz a su saisir sa chance à la perfection face à l’AS Monaco (5-2). En l’absence du phénomène Warren Zaïre-Emery, le milieu espagnol a tout particulièrement brillé et a pris une toute nouvelle importance au Paris Saint-Germain... alors que tout le monde l’annonçait sur le départ.

Recruté par Luis Campos lors du mercato estival 2022, Fabian Ruiz ne s’est jamais affirmé avec continuité au PSG. Pour ne rien arranger, cette saison il a subi de plein fouet l’explosion de Warren Zaïre-Emery ainsi que l’arrivée de Manuel Ugarte, avec un temps de jeu qui s’est réduit.

Un flop du PSG au Real Madrid ? Il vend la mèche https://t.co/IozdrTluRy pic.twitter.com/wZwXUb222Y — le10sport (@le10sport) November 26, 2023

Fabian Ruiz se dit heureux au PSG

Il semblait ainsi être l’un des principaux candidats au départ, avec notamment la presse italienne qui parlait d’une arrivée à la Juventus pour pallier l’absence non programmée de Paul Pogba. Pourtant, L’Equipe nous apprend ce dimanche qu’il n’aurait jamais vraiment été question d’un départ du PSG pour Fabian Ruiz !

Pas de départ au programme ?

D’après les informations du quotidien, l’Espagnol se dirait heureux en privé et le temps pourrait bien rester au beau fixe pendant quelques temps, puisque l’absence de Warren Zaïre-Emery va clairement lui donner plus de place. Dans son entourage on garderait un œil au cas où une proposition intéressante devait arriver, mais la priorité semble bel et bien de rester au PSG.