PSG : La vérité est dévoilée sur le mercato de Mbappé

Thibault Morlain

Lors du dernier mercato estival, le PSG n’avait pas hésité à sanctionner Kylian Mbappé, le mettant alors à l’écart. Dans cette situation, on a alors imaginé l’international français faire ses valises et forcément, il était question d’un possible transfert au Real Madrid. Mais voilà que la Casa Blanca n’aurait pas bougé le petit doigt pour Mbappé.

Devant le fait que Kylian Mbappé ne voulait pas prolonger jusqu’en 2025, le PSG semblait prêt à se séparer de l’international français au dernier mercato estival. Mais encore fallait-il que des offres arrivent pour le joueur du PSG. Forcément, les regards se sont tournés vers le Real Madrid, intéressé de longue date pour Mbappé. Mais voilà qu’il ne se serait tout simplement rien passé avec les Merengue…



PSG : Mbappé a lâché une bombe sur son avenir https://t.co/M8Stk54GlB pic.twitter.com/Bzf2RMf5rz — le10sport (@le10sport) November 24, 2023

« Il ne s’est rien passé pour Mbappé cet été »

A l’occasion d’un live sur Kick , Fabrizio Romano est revenu sur le mercato estival de Kylian Mbappé. Et concernant l’intérêt du Real Madrid pour la star du PSG, il a alors assuré : « Il ne s’est rien passé pour Mbappé cet été. Le Real Madrid n’a jamais fait d’offre pour Mbappé ».

« Le Real Madrid n’a jamais contacté le PSG »