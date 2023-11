Mourinho fait une fleur à Zidane pour son retour

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Absent des bancs depuis son départ du Real Madrid en mai 2021, Zinédine Zidane serait tenté par un retour. Et ironie du sort, certaines rumeurs l'envoient au sein de la Casa Blanca, pour remplacer Carlo Ancelotti. L'espoir est de mise, surtout que l'un de ses concurrents, José Mourinho, a fait savoir qu'il n'était pas intéressé par ce poste.

Xabi Alonso, Zinédine Zidane, Raul... Ces derniers jours, plusieurs profils ont été annoncés dans le viseur du Real Madrid en cas de départ de Carlo Ancelotti. Une liste qui ne comprend plus le nom de José Mourinho. A la tête de l'AS Roma, le Portugais a fait savoir qu'il n'était pas intéressé.





Mourinho recale le Real Madrid

« Florentino est très intelligent, il a déjà un super coach. Pourquoi penser à un autre ? Je suis un fan du Real Madrid et j'espère qu'Ancelotti restera, c'est l'entraîneur parfait pour le Real Madrid. Je pense que seul un fou quitterait le Real Madrid. Et ce fou, c'était moi, le seul qui, après trois ans avec un président qui voulait encore de moi, et José Sánchez aussi, j'ai décidé de partir » a lâché le Special One.

Mourinho mise sur une prolongation d'Ancelotti