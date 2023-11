Le PSG a fait une erreur fatale

Alexis Brunet

La saison dernière, le PSG a seulement décroché le championnat. Le club de la capitale s'est fait éliminer prématurément en Coupe de France, ainsi qu'en Ligue des champions. Cela était peut-être dû à un effectif pas assez qualitatif, mais aussi quantitatif. Luis Campos a donc décidé de changer de stratégie cet été, en s'appuyant sur un groupe plus fourni.

Sous les ordres de Christophe Galtier, le PSG avait très bien commencé la saison. Boostées par la Coupe du monde qui arrivait très vite, les stars parisiennes avaient régalés. Lionel Messi, Kylian Mbappé, mais surtout Neymar étaient en très grande forme, et ils collectionnaient les buts, ainsi que les passes décisives. Malheureusement pour les supporters parisiens, la saison du club de la capitale s'est détériorée après le Mondial, et l'aventure de Galtier à Paris s'est finalement terminée plus vite que prévu.

Luis Campos voulait un groupe réduit

Christophe Galtier a aussi dû faire face aux blessures de nombreux joueurs la saison dernière, Neymar en tête. Le Brésilien a manqué un grand nombre de matches, ne pouvant pas guider son équipe, en Ligue des champions notamment. L'effectif parisien était aussi un peu court. D'après Le Parisien , cela était une volonté de Luis Campos. Le conseiller football du PSG souhaitait s'appuyer sur un groupe réduit, mais ce dernier a finalement changé ses plans dernièrement, bien conscient que les blessures de certains cadres pouvaient rapidement être fatales.

Une star du PSG en pleine galère, que doit faire Luis Enrique ? https://t.co/bNfGo9BIbQ pic.twitter.com/1QMKzIRbsO — le10sport (@le10sport) November 26, 2023

Luis Enrique a été gâté

Par rapport à son prédécesseur, Luis Enrique a été gâté. L'Espagnol a débarqué au PSG cet été, et ses dirigeants ont frappé très fort sur le marché. L'ancien coach du FC Barcelone a vu arriver Lucas Hernandez et Milan Skriniar en défense, Manuel Ugarte et Cher Ndour au milieu de terrain, et Arnau Tenas au poste de gardien de but. Mais c'est surtout au niveau de l'attaque que le champion de France s'est considérablement renforcé, car Kolo Muani, Ramos, Kang-in Lee, Asensio, Barcola, et Dembélé ont rejoint le club de la capitale.