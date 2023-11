Fiasco pour le PSG, il annonce du lourd

Amadou Diawara

Ce mardi soir, le PSG a l'occasion de prendre sa revanche face à Newcastle en Ligue des Champions. Après sa défaite au St-James' Park, le club emmené par Luis Enrique aura à coeur de l'emporter au Parc des Princes. Et à en croire David Ginola, ancien joueur des deux équipes, le PSG a les moyens de battre Newcastle grâce à son public.

En déplacement au St-James' Park de Newcastle lors de la deuxième journée de la phase de groupes en Ligue des Champions, le PSG a été surclassé. En effet, les Magpies se sont imposés 4-1 face au club de la capitale. Ce mardi soir, le PSG a la possibilité de remettre les compteurs à zéro au Parc des Princes. Lors d'un entretien publié sur le site officiel parisien, David Ginola a annoncé la couleur avant ce duel au sommet.

Mercato : Le PSG craque pour un joueur «incroyable» ! https://t.co/xpHtje7BjH pic.twitter.com/7UY8NtPOPp — le10sport (@le10sport) November 26, 2023

«Le Paris Saint-Germain a les armes pour battre Newcastle»

« Ce qui fera la différence face à Newcastle ? Le fait que Paris parvienne à jouer en équipe. Maintenant, les Parisiens connaissent cette équipe de Newcastle. Ils savent comment ils jouent, c’est un collectif dur sur l’homme et ça a été compliqué au match aller. Mais sur le plan technique, le Paris Saint-Germain a les armes pour battre Newcastle. Maintenant, il faut que le public soit présent comme il l’a toujours été durant les grands moments. Mais pour ce match, on va lui demander d’être encore plus présent parce que c’est une rencontre importante », a déclaré David Ginola, avant d'en rajouter une couche.

«Il faut que le public soit présent»