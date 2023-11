Zaïre-Emery : Il annonce un problème pour le PSG

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le PSG devra faire sans Warren Zaïre-Emery. Blessé lors de la rencontre face à Gibraltar samedi dernier, le milieu de terrain loupera la fin de l'année 2023. Pour Jimmy Algerino, l'absence du jeune joueur pourrait être préjudiciable pour le club parisien, malgré la bonne performance de Fabian Ruiz face à l'AS Monaco ce vendredi (victoire 5-2).

Ce vendredi, le PSG a vaincu l'AS Monaco, malgré l'absence de deux cadres. Blessé lors de la rencontre face à l'Argentine, Marquinhos est out pour les deux prochaines rencontres du club. Quant à Warren Zaïre-Emery, il souffre d'une entorse à la cheville et loupera la fin de l'année 2023.

Une star du PSG présente ses excuses https://t.co/3sp6Ryncxe pic.twitter.com/k4Po2e9y34 — le10sport (@le10sport) November 25, 2023

Algerino déplore l'absence de Zaïre-Emery

Pour Jimmy Algérino, l'absence du jeune milieu de terrain est une bien mauvaise nouvelle pour le PSG. « L’absence la plus préjudiciable entre Marquinhos et Zaïre-Emery ? Même si Fabian Ruiz a répondu présent en étant très encourageant, je dirais celle de Zaïre-Emery » a confié l'ancien joueur du club parisien.

Zaïre-Emery va manquer face à Newcastle