C'est confirmé, le PSG a trouvé le remplaçant de Zaïre-Emery

Victime d'une grosse entorse de la cheville lors de sa première sélection avec l'équipe de France, Warren Zaïre-Emery sera absent jusqu'à la fin de l'année, ce qui a poussé Luis Enrique à trouver un remplaçant à son milieu de terrain de 17 ans, devenu indispensable au PSG. Contre l'AS Monaco, c'est Fabian Ruiz qui a été choisi. Et l'Espagnol n'a pas déçu. Loin de là.

La trêve internationale n'aura pas épargné le PSG qui a perdu Marquinhos et Warren Zaïre-Emery. Le milieu de terrain de 17 ans a été victime d'une grosse entorse à la cheville alors qu'il venait d'inscrire son premier but international, le tout pour sa première sélection avec l'équipe de France. Absent des terrains jusqu'à la fin de l'année, Warren Zaïre-Emery laisse un vide difficile à combler.

Fabian Ruiz brille contre l'AS Monaco

Vendredi soir à l'occasion de la réception de l'AS Monaco, Luis Enrique avait ainsi choisi d'aligner Fabian Ruiz à la place de Warren Zaïre-Emery. Et le milieu de terrain espagnol a réalisé une très belle prestation face au redoutable duo Camara-Zakaria. Mais cela n'a pas impressionné Fabian Ruiz, très à l'aise et très juste dans tous ses choix. Il a également récupéré de nombreux ballons grâce à un volume de jeu impressionnant. Son profil semble très complémentaire à celui de Manuel Ugarte, ce qui le rapproche grandement d'une titularisation mardi soir pour le choc contre Newcastle en Ligue des champions.

«Je dispose d’une équipe avec beaucoup de joueurs de qualité»