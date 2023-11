Dembélé choque un ancien du PSG

Jean de Teyssière

Ousmane Dembélé a réussi un match plein face à Monaco vendredi soir (5-2). Toujours dans la provocation, il a enfin été récompensé en inscrivant son premier but de la saison sous les couleurs parisiennes. Un but bienvenu qui devrait donner de la confiance à l'international français qui a ravi l'ancien joueur du PSG, Jimmy Algerino.

Ousmane Dembélé a enfin marqué son premier but sous les couleurs du PSG face à Monaco (5-2) en ouverture de la 15ème journée de Ligue 1. Un but qui vient couronner trois premiers mois compliqués mais qui devrait faire beaucoup de bien à l'ancien Barcelonais.

«L'homme du match côté parisien ? Ousmane Dembélé»

Pour l'ancien latéral de l'ASM et du PSG, Jimmy Algerino, trouver l'homme du match n'est vraiment pas compliqué, comme il l'explique à L'Équipe : « L'homme du match côté parisien ? Ousmane Dembélé. »

«Il a marqué son premier but avec le PSG, magnifique pour couronner un match plein»