Une star du PSG fait halluciner Luis Enrique

Jean de Teyssière

Ousmane Dembélé a enfin marqué un but avec le PSG ! Après seize matchs disputés toutes compétitions confondues avec le PSG, l'ancien Barcelonais n'avait toujours pas inscrit le moindre but, ce qui alimentait les critiques à son égard. Mais c'est désormais chose faite, avec un but magnifique, ce qui a ravi son entraîneur, Luis Enrique.

Ousmane Dembélé devait commencer à trouver le temps long. Il avait inscrit un but magnifique face à l'AC Milan lors du match aller (3-0) mais une faute avait été sifflée, l'empêchant d'ouvrir son compteur. Heureusement pour lui, il pouvait se consoler en ayant offert cinq passes décisives en Ligue 1, mais surtout, il a toujours bénéficié de la confiance de ses partenaires et de son entraîneur, de par sa capacité à créer du déséquilibre.

«C'est une très bonne nouvelle pour lui»

Luis Enrique, l'entraîneur du PSG, a forcément apprécié le but d'Ousmane Dembélé face à Monaco (5-2) : « C'est un but 100 % Dembélé. Contrôle extérieur du pied, aile de pigeon, contrôle orienté, puis tir sous la barre transversale. C'est une très bonne nouvelle pour lui, c'est aussi toutes les bonnes ondes que ça provoque autour de lui. »

«C'est le joueur qui déséquilibre le plus au monde»