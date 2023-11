Le PSG cartonne, Luis Enrique jubile

Jean de Teyssière

Le PSG s'est défait de l'AS Monaco lors de la 15ème journée de Ligue 1 au cours d'un match spectaculaire (5-2). De quoi bien préparer la rencontre face à Newcastle, en Ligue des Champions, ce mardi. Luis Enrique était ravi de voir la manière dont son équipe a réussi à remporter ce match. De bon augure pour la suite ?

Le PSG a fait parler la foudre face à Monaco. Tous ses attaquants ont marqué : Kylian Mbappé, Gonçalo Ramos, Randal Kolo Muani et même Ousmane Dembélé. Auteur d'un sublime but, l'ambidextre international français a scoré pour la première fois sous le maillot parisien. Prochaine étape et pas des moindres : la réception de Newcastle lors de la cinquième journée de la Ligue des Champions ce mardi.

«C'est évident que Monaco est une équipe qui a le même niveau que nous»

A la fin du match du PSG face à Monaco (5-2), l'entraîneur parisien, Luis Enrique estime avoir battu une équipe de même niveau : « C'est évident que Monaco est une équipe qui a le même niveau que nous, qui vise les premières places . »

«Gagner est la meilleure manière de se préparer»