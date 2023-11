PSG : Il l’annonce direct, Mbappé «a un pouvoir magique»

Thibault Morlain

Après avoir atteint la barre des 300 buts en carrière lors du rassemblement avec l’équipe de France, Kylian Mbappé a de nouveau marqué avec le PSG face à l’AS Monaco. A 24 ans, le Parisien ne cesse d’affoler les compteurs. De quoi impressionner Bixente Lizarazu qui a dit tout le bien qu’il pense de Mbappé.

Ce vendredi, le maillot de Kylian Mbappé au PSG avait un signe distinctif pour la première fois, arborant un badge pour désigner le meilleur buteur de Ligue 1. Un statut que le Parisien a de nouveau fait parler en ajoutant une réalisation à son total. Comme si ce n’était pas suffisant pour que Mbappé reçoive des compliments…



Dembélé rejoint Mbappé au PSG et jubile https://t.co/vwFGsb1kpr pic.twitter.com/2peVUxwYsN — le10sport (@le10sport) November 26, 2023

« C’est phénoménal tout ce qu’il fait »

Ce dimanche sur le plateau de Téléfoot , Bixente Lizarazu s’est ainsi totalement enflammé pour Kylian Mbappé. Le champion du monde 1998 a alors lâché : « C’est phénoménal tout ce qu’il fait. On ne s’en rend pas compte. C’est anormal. Il a un pouvoir magique, celui de faire changer le cour d’un match à lui tout seul, quand il veut. Il l’a fait à de nombreuses reprises, il fait peur aux défenses, il donne la confiance à ses partenaires ».

La comparaison avec Cristiano Ronaldo »