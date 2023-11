PSG : La grande annonce de Dembélé avant le choc

Arnaud De Kanel

Facile vainqueur de l'AS Monaco vendredi en ouverture de la 13ème journée de Ligue 1, le PSG est déjà tourné vers mardi, jour du choc face à Newcastle en Ligue des champions. Toujours pas qualifiés, les Parisiens n'auront pas le droit à l'erreur s'ils veulent continuer à rêver. Ousmane Dembélé ne minimise pas l'importance de ce match.

Le PSG a fait le job contre Monaco vendredi. En disposant du club de la Principauté (5-2), les hommes de Luis Enrique se sont assurés de rester leader du championnat et ils abordent donc le choc face à Newcastle de la meilleure façon possible.

Le PSG pas encore qualifié

Avec deux victoires et autant de défaites en quatre rencontre, le PSG est encore loin d'être qualifié pour les huitièmes de finale. La poule de la mort est pour l'instant dominée par le Borussia Dortmund, double vainqueur de Newcastle qui avait étrillé le PSG début octobre (4-1). Décevant à l'aller, Ousmane Dembélé se tient prêt.

«On va tout faire face à Newcastle pour avoir les 3 points»