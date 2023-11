PSG : Luis Enrique dévoile son «joueur idéal»

Thomas Bourseau

Entraîneur du PSG, Luis Enrique est sous le charme d’Achraf Hakimi qu’il qualifie de « joueur idéal » pour lui et son staff. Bien qu’il ait des améliorations à faire, le Marocain a tout du joueur qui coche les critères d’Enrique comme il l’a confié à Prime Video.

Luis Enrique dispose d’un couloir droit bouillant ces derniers temps au PSG avec Ousmane Dembélé et Achraf Hakimi. Une fois de plus vendredi soir face à l’AS Monaco (5-2), les deux joueurs se sont montrés particulièrement inspirés et Ousmane Dembélé a même inscrit le premier but de son aventure au PSG.

«Il me plaît beaucoup, parce que c’est un joueur offensif qui aime défendre»

Avant la rencontre en question, Luis Enrique avait livré une interview pour Prime Video à la journaliste Marina Lorenzo. Invité à s’exprimer sur l’apport XXL d’Achraf Hakimi en expliquant qu’il était le joueur idéal. « Hakimi plus mature cette saison ? Il me plaît beaucoup, parce que c’est un joueur offensif qui aime défendre avec agressivité. Et pour nous, c’est le joueur idéal. Mais Haki a beaucoup de choses à améliorer dans de nombreux aspects du jeu ».

«Il a de l’ambition et si ce n’est pas le cas je le lui rappellerai»