PSG : Luis Enrique s’enflamme pour le pote de Mbappé

Recruté lors de l’été 2021 alors qu’il évoluait à l’Inter Milan, Achraf Hakimi est une grosse satisfaction au PSG. Un peu moins bien la saison dernière, l’international marocain retrouve des couleurs cette année sous les ordres de Luis Enrique. Ce dernier est d’ailleurs totalement sous le charme du latéral droit de 25 ans.

« Son arrivée m’a fait beaucoup de bien . » Dans un entretien accordé à PSG TV il y a quelques jours, Achraf Hakimi avait confié que l’arrivée de Luis Enrique au PSG lui a fait le plus grand bien. Si le Marocain apprécie le technicien espagnol, c’est également le cas de ce dernier.

PSG : Coup dur pour Zaïre-Emery, Luis Enrique se lâche sur sa succession https://t.co/7vkUTkJiFu pic.twitter.com/7axefRS4Is — le10sport (@le10sport) November 24, 2023

«C’est le joueur idéal»

« Hakimi plus mature cette saison ? Il me plaît beaucoup, parce que c’est un joueur offensif qui aime défendre avec agressivité. Et pour nous, c’est le joueur idéal. Mais Haki a beaucoup de choses à améliorer dans de nombreux aspects du jeu », a confié Luis Enrique, dans un entretien accordé à Prime Vidéo .

«Il a de l’ambition et si ce n’est pas le cas je le lui rappellerai»