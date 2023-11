Ce joueur du PSG a une solution improbable, sa compagne balance tout

Amadou Diawara

Alexandre Letellier a une stratégie bien particulière pour rester compétitif avec le PSG. Conscient que le sommeil est très important pour récupérer et éviter les blessures, le gardien de 32 ans fait chambre à part avec sa compagne, Chloé. D'ailleurs, cette dernière a raconté comment le couple s'organisait lors d'un entretien accordé à l'influenceur Jeremstar.

« Pour Sacha (leur fils ainé, NDLR) que j’ai allaité deux ans, on n’a pas dormi ensemble pendant 18 mois. Je le laisse dormir seul pour faire de bonnes nuits, puisque moi je dors avec mademoiselle (sa fille) vu que je l’allaite. Tu vois, il suffit que Jade se réveille un petit peu, ça va le réveiller. Et puis, mauvais sommeil rime avec risque de blessure. C’est pour ça. Le repos, la récup(ération), ça fait autant partie de son rythme de vie, au même titre que l’hygiène, l’alimentation. Si je le vis mal ? Bah tu sais, on ne s’endormait pas comme ça (elle mime un câlin), donc non. On profite d’être ensemble le soir, et puis après ‘bonne nuit, à demain’. On est content de se retrouver le matin », a précisé Chloé Letellier, influenceuse spécialisée dans la mode, dans des propos rapportés par RMC Sport.

