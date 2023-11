PSG : Luis Enrique peut souffler après la catastrophe

Amadou Diawara

Blessés lors de la dernière trêve internationale, Marquinhos et Warren Zaïre-Emery ne seront pas de la partie face à l'AS Monaco ce vendredi soir en Ligue 1. Mais heureusement pour le PSG, Luis Enrique a pu inscrire les noms de Danilo Pereira et de Marco Asensio dans son groupe.

Lors de la dernière trêve internationale, le PSG a perdu deux de ses hommes forts. En effet, Marquinhos s'est blessé aux adducteurs avec le Brésil, tandis que Warren Zaïre-Emery a été victime d'une entorse de la cheville lors de sa première sélection avec la France.

Marquinhos et Zaïre-Emery sont blessés

Privé de Marquinhos et de Warren Zaïre-Emery contre l'AS Monaco ce vendredi soir au Parc des Princes, Luis Enrique peut tout de même pousser un ouf de soulagement. En effet, le coach du PSG a de quoi remplacer numériquement ses deux titulaires indiscutables.

Pereira et Asensio sont de retour

Ce vendredi matin, le PSG a communiqué le groupe de Luis Enrique pour la réception de l'AS Monaco lors de la 13ème journée de Ligue 1. Et le coach parisien a pu enregistrer les retours de Danilo Pereira et de Marco Asensio, qui étaient blessés. D'ailleurs, le Portugais peut compenser l'absence de Marquinhos en défense, tandis que l'Espagnol peut faire oublier celle de Warren Zaïre-Emery au milieu de terrain.