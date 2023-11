Son calvaire au PSG n'est pas terminé

Amadou Diawara

Pour la réception de l'AS Monaco ce vendredi soir, Luis Enrique enregistre deux retours dans son groupe. En effet, Danilo Pereira et Marco Asensio sont remis de leur blessure et pourraient être alignés pour la 13ème journée de Ligue 1. De son côté, Presnel Kimpembe n'est toujours pas prêt à reprendre la compétition.

Victime d'une rupture du tendon d'Achille en février dernier, Presnel Kimpembe a dû passer par la case opération. Et malheureusement pour lui, le défenseur central du PSG n'a toujours pas repris la compétition. Toutefois, Presnel Kimpembe a fait son retour à l'entrainement collectif de Luis Enrique le 9 novembre.

🆗🗒️ Le groupe pour la réception de Monaco ce soir !#PSGASM pic.twitter.com/LItPIhor5z — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) November 24, 2023

Asensio et Pereira de retour contre Monaco

Pour la réception de l'AS Monaco lors de la 13ème journée de Ligue 1, le PSG a communiqué le groupe de Luis Enrique ce vendredi matin. Et le club de la capitale enregistre deux retours de blessure : Marco Asensio et Danilo Pereira. Pour sa part, Presnel Kimpembe doit encore s'armer de patience avant de reprendre la compétition.

Kimpembe est absent du groupe du PSG

Comme annoncé par le PSG sur son site officiel, Presnel Kimpembe n'a pas été convoqué par Luis Enrique pour le choc de ce vendredi soir face à l'AS Monaco. Reste à savoir quand l'international français sera apte à reprendre la compétition.