Luis Enrique a tranché pour ce cadre du PSG ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Warren Zaïre-Emery étant éloigné des terrains pour plusieurs semaines en raison de sa blessure contractée samedi dernier avec l'équipe de France, Luis Endique doit trouver son remplaçant dans l'entrejeu du PSG. Et le technicien espagnol a pris une décision forte au sujet de Danilo Pereira, qui ne sera pas l'heureux élu.

Comme l'a annoncé le PSG en début de semaine via un communiqué, Warren Zaïre-Emery ne rejouera plus en 2023 après sa sortie sur blessure samedi dernier, lors de France-Gibraltar (14-0). Le jeune milieu de terrain de 17 ans, titulaire indiscutable sous les ordres de Luis Enrique, devra donc être remplacé pendant les semaines à venir dans l'entrejeu. Et le technicien espagnol a déjà pris une décision forte...

Luis Enrique voit plutôt Danilo en défense

L'EQUIPE annonce dans ses colonnes du jour que l'option Danilo Pereira ne fait pas office de priorité aux yeux de l'entraîneur du PSG pour remplacer Zaïre-Emery au milieu de terrain, loin de là. Il considère plutôt l'international portugais en tant que solution pour dépanner en défense centrale.

Fabian Ruiz a une carte à jouer

C'est donc plutôt Fabian Ruiz qui devrait profiter du forfait de son jeune coéquipier pour obtenir davantage de temps de jeu dans les semaines à venir, et le milieu espagnol devrait d'ailleurs débuter ce vendredi soir contre l'AS Monaco, au Parc des Princes, pour épauler Vitinha et Manuel Ugarte dans l'entrejeu.