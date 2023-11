PSG : Luis Enrique a choisi le remplaçant de Zaïre-Emery

Amadou Diawara

Victime d'une entorse de la cheville, Warren Zaïre-Emery va devoir attendre le début de l'année 2024 pour retrouver la compétition. Par conséquent, Luis Enrique doit lui trouver un remplaçant pendant son absence. Et il semblerait que le coach du PSG ait décidé de faire confiance à Fabian Ruiz dans un premier temps.

Lors du duel entre la France et Gibraltar le 18 novembre, Warren Zaïre-Emery a honoré sa toute première sélection avec l'équipe de France. Buteur lors de cette rencontre, le crack de 17 ans a malheureusement dû sortir du terrain à la 16ème minute de jeu, et ce, à cause d'une entorse de la cheville.

Mercato : Le PSG se lance dans une bataille à 150M€ ! https://t.co/aek5cpOUQf pic.twitter.com/eG6Y1BtNmg — le10sport (@le10sport) November 24, 2023

Zaïre-Emery est forfait jusqu'en 2024

Alors que Warren Zaïre-Emery ne va pas retrouver la compétition avant le début de l'année 2024, le PSG doit lui trouver un remplaçant pour combler son absence. Et à en croire L'Equipe , Luis Enrique aurait déjà tranché. Du moins pour le choc face à l'AS Monaco de ce vendredi soir.

Luis Enrique compte miser sur Fabian Ruiz