Mercato - PSG : Il annonce déjà une grande nouvelle sur Zaïre-Emery

Grande révélation du PSG et du football français ces derniers mois, Warren Zaïre-Emery est aujourd'hui proche de prolonger son contrat et de fixer son avenir au sein de son club formateur. Une grande chance aux yeux de Vincent Labrune, et le patron de la LFP se réjouit que le football français puisse réparer ses erreurs du passé.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Warren Zaïre-Emery s'apprête à prolonger son contrat dans les mois à venir avec le PSG. La direction du club de la capitale attend que le jeune milieu de terrain de 17 ans atteigne la majorité, en mars prochain, afin de pouvoir lui faire signer un bail longue durée et ainsi fixer son avenir au Parc des Princes. Une aubaine étant donné que par le passé, le PSG ainsi que d'autres clubs français n'avaient pas été en mesure de retenir certains de leurs jeunes talents qui avaient décidé de s'exiler à l'étranger pour des raisons financières.

« Il y a quelques années, il serait parti en Allemagne »

Jeudi, lors de son audition pour la Commission d’enquête, le patron de la LFP Vincent Labrune a livré son point à ce sujet : « Aujourd’hui, le plus grand (jeune) talent du PSG n’est plus Kylian Mbappé. C’est Warren Zaïre-Emery, il a 17 ans. Il y a quelques années, ce même joueur serait parti en Allemagne, comme Dayot Upamecano ou Kingsley Coman. Est-ce que vous croyez qu’un gamin de 17 ans de région parisienne a envie d’aller en Allemagne pour le climat ou la langue ? », indique Labrune.

« Si on a des moyens, ces joueurs-là vont rester chez nous »