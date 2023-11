EXCLU - Mercato : Le PSG va sortir le très grand jeu pour un phénomène !

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Si l’avenir de Kylian Mbappé est le sujet central du PSG pour les semaines et mois à venir, la direction parisienne est également en première ligne pour verrouiller l’avenir du jeune Warren Zaïre-Emery. Comme révélé par le10sport.com, les choses avancent dans le bon sens. Et Paris fait le nécessaire pour être à la hauteur du nouveau phénomène français.

A l’âge où certains se préparent à passer le bac dans quelques mois, Warren Zaïre-Emery, lui, s’apprête à être appelé en équipe de France par Didier Deschamps. Le couronnement ultime pour ce gamin de 17 ans qui est en train de devenir le nouveau phénomène du PSG. Titulaire indiscutable de Luis Enrique depuis le début de la saison, le titi parisien va faire partie de la prochaine liste des Bleus. Une étape supplémentaire dans l’incroyable parcours de ce talent pur du football français. Un joyau que le PSG veut verrouiller dès que possible.

Toujours pas d’accord, mais…

A l’heure où nous écrivons ces lignes, le PSG et les représentants de Warren Zaïre-Emery n’ont pas encore trouvé d’accord final. Comme le10sport.com l’a révélé en exclusivité cet été, les deux parties sont d’accord sur le principe de prolonger. Et le dossier est très avancé. Toutefois, il manque encore quelques détails à régler. Si plusieurs de nos confrères parlent d’un « accord imminent », ce n’est pas tout à fait le cas. Il faudra certainement patienter quelques semaines encore.

18 ans en mars 2024

En effet, Warren Zaïre-Emery aura 18 ans le 8 mars 2024. Une majorité importante dans l’équation du dossier. Car le PSG aura la possibilité de faire signer un contrat longue durée à son joueur, ce qui n’est pas possible en l’état. Quand WZE aura 18 ans, Paris pourra lui proposer un bail de 5 saisons et ainsi écrire un avenir commun jusqu’en juin 2029. Actuellement sous contrat jusqu’en juin 2025, Warren Zaïre-Emery allongerait donc de quatre saisons son bail actuel.

Le PSG tient un crack, «c’est complètement dingue» https://t.co/W7pBAWUMjM pic.twitter.com/AW0IoMNcnJ — le10sport (@le10sport) November 9, 2023

Feu vert et optimisme à tous les étages

Ce n’est qu’une question de temps. Les supporters du PSG peuvent être tranquille, Warren Zaïre-Emery veut rester et prolonger dans son club formateur. Et malgré des prestations XXL qui suscitent l’intérêt des plus grandes écuries européennes, il n’existe à ce jour aucun scénario dans lequel le nouveau chouchou du Parc des Princes fait faux bond à son club. Déterminé à construire l’avenir autour de Warren Zaïre-Emery pour son milieu de terrain, Paris va sortir le grand jeu en lui offrant un salaire XXL. Un montant à la hauteur de sa valeur grimpante et de son potentiel.