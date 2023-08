EXCLU - Mercato - PSG : Zaïre-Emery, c’est pratiquement bouclé !

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Considéré comme l’un des plus grands talents du moment au PSG, Warren Zaïre-Emery pourrait très prochainement sceller son avenir à Paris. Selon nos sources, les deux parties sont quasiment d’accord sur les contours d’une prolongation. Il ne reste que quelques détails à finaliser.

Du haut de ses 17 ans, Warren Zaïre-Emery impressionne depuis son arrivée au plus haut-niveau, il y a un an. Lancé par Christophe Galtier, le milieu de terrain du PSG semble avoir marqué des points auprès de son nouvel entraîneur, Luis Enrique. « Zaïre-Emery, je l’adore, sans aucun doute, c’est un joueur incroyable, a expliqué le coach du PSG après la victoire contre le RC Lens (3-1). Il a 17 ans, il a tout pour devenir un des éléments les plus importants de l’effectif. C’est un joueur très travailleur, très technique. J’ai la chance d’avoir un diamant brut » . Un trésor que le PSG souhaite verrouiller.

Ça sent bon pour une prolongation

Sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2025, Warren Zaïre-Emery est un joueur d’avenir pour le club parisien qui souhaite, malgré tout, récompenser sa pépite, tout en sécurisant sa situation. Et selon nos informations, le dossier est déjà bien avancé. Paris et les représentants du joueur ont déjà échangé à plusieurs reprises et sont pratiquement d’accord sur les bases du prochain contrat de Zaïre-Emery.

Revalorisation salariale au programme

Selon nos informations, le PSG a prévu de rencontrer les représentants de Warren Zaïre-Emery après le mercato estival, courant septembre. Les deux parties doivent affiner les derniers détails du prochain contrat du joueur, et notamment le nombre d’années à ajouter à son bail. Au passage, Paris va revaloriser très nettement le salaire du jeune français, qui prend une place de plus en plus importante dans l’effectif.