Luis Enrique débarque, le vestiaire du PSG déjà sous le charme

Axel Cornic

Après une saison assez compliquée, le Paris Saint-Germain a fait peau neuve et Luis Enrique a débarqué pour remplacer un Christophe Galtier très critiqué. Ce samedi, le technicien espagnol a connu sa première victoire avec le PSG en surclassant le RC Lens dans un Parc des Princes en feu (3-1), avec des joueurs qui semblent déjà séduits par sa méthode.

Avec Luis Enrique, le PSG a décidé d’installer un entraineur d’expérience sur le banc, après des années plutôt compliquées entre Mauricio Pochettino et Christophe Galtier. Mais c'est surtout un style qu’a apporté l’ancien du FC Barcelone et après deux premiers tests non concluants, la victoire est enfin arrivée à la troisième journée de Ligue 1.

« Nous sommes contents de travailler avec Luis Enrique »

Forcément, Gianluigi Donnarumma affichait un grand sourire après la rencontre, au micro de Free Ligue 1 . « Nous sommes très contents de la façon dont a joué l’équipe ce soir, c’est juste un peu frustrant de prendre ce but à la fin » a déclaré le gardien du PSG. « Nous sommes contents de travailler avec Luis Enrique, il faut continuer comme ça. Avec lui, il y a un rapport extraordinaire. Il est toujours avec nous, il entretien un grand rapport avec nous et c’est un vrai plaisir ».

« Il est proche de nous, des joueurs, il nous donne des séances vidéo, il nous parle en entretien »