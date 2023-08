Une arrivée au FC Nantes cache un accord à 2M€

Baptiste Berkowicz

Le FC Nantes a enregistré la venue de Matthis Abline cette semaine pour renforcer son secteur offensif. L'attaquant de 20 ans a rejoint les Canaris via un prêt avec option d'achat autour de 6M€. Mais voilà que Rennes, qui a cédé son attaquant, n'aurait pas totalement perdu la main sur ce dossier. Une révélation à 2M€ a été faite à propos de l'opération Abline.

Le FC Nantes est parvenu à se sauver in-extremis l'an passé. Les Canaris entendent assurer leur maintien le plus tôt possible cette fois malgré un début de saison pour le moins compliqué avec un seul point pris en trois rencontres de Ligue 1. Et pour cela, Nantes peut désormais compter sur l'attaquant Matthis Abline prêté par Rennes cette saison.

Rennes pourra payer 2M€ à Nantes pour Abline

Après l'arrivée de Matthis Albine à Nantes des détails sont révélés par L'ÉQUIPE . Le quotidien rapporte une précision sur la clause de rachat insérée par le Stade Rennais : si les Canaris décident de lever l’option d’achat de 6M€, Rennes peut mettre son veto en payant 2M€ à Nantes.

Rennes compte sur Abline pour l'avenir