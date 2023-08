PSG : En direct, il conseille Mbappé pour son transfert

Thibault Morlain

A quelques jours de la fin du mercato, le dossier Kylian Mbappé continue encore et toujours de faire parler. Alors que le Français semble parti pour rester au PSG cet été, la question de son avenir reste toujours au centre des interrogations. Mbappé est entré dans sa dernière année de contrat et reste à savoir s’il prolongera ou non. A ce sujet, Rio Mavuba a conseillé le Parisien.

Ça fait désormais 3 buts en 2 matchs pour Kylian Mbappé. Face à Lens, il a inscrit un doublé ce samedi et ce total devrait continuer de monter. Alors qu’on avait imaginé un possible départ du Français lors de ce mercato estival, cela ne semble désormais plus être le cas. En effet, selon les échos qui arrivent désormais, Mbappé est parti pour faire la saison avec le PSG.

Quel avenir pour Mbappé ?

Néanmoins, le feuilleton Kylian Mbappé est loin d’être terminé. S’il semble parti pour rester, il n’a toutefois pas encore prolongé. Et étant donné que Mbappé est dans sa dernière année de contrat au PSG, cela laisse donc la porte ouverte à un départ libre en fin de saison. C'est donc à l'été 2024 que le Bondynois pourrait enfin quitté Paris. Pour le Real Madrid ? A moins qu'il ne décide de prolonger ? Le champion du monde 2018 va alors avoir une décision à prendre et chacun a son mot à dire sur le sujet.

« Ramener un petit peu d'argent au PSG pour partir la tête haute »