PSG : Mbappé, Dembélé… Le RC Lens hallucine

Alors que le PSG est parvenu à décrocher sa première victoire en Ligue 1 face à Lens, le trio d'attaque du club de la capitale est ressorti de la rencontre avec les honneurs. L'entraineur Sang et Or, Franck Haise, a tenu à mettre en lumière la prestation des joueurs offensifs parisiens.

À quelques jours de la fin du mercato, le PSG a déjà bien avancé dans sa volonté de bousculer l'effectif en place la saison dernière. Avec les départs de Lionel Messi et de Neymar, le club de la capitale a dû repenser son animation offensive. Les recrutements de Gonçalo Ramos, Ousmane Dembélé, Marco Asensio et Lee Kang-In vont dans ce sens. Samedi face à Lens, Kylian Mbappé était accompagné par l'ancien Barcelonais et de l'ancien Madrilène. Un trio qui a fait des ravages.

Mbappé-Dembélé-Asensio encensés par Haise

En conférence de presse après la défaite de ses hommes, Franck Haise a fait l’éloge des attaquants parisiens qui ont livré une performance aboutie, avec notamment un but d’Asensio, et un doublé de Mbappé : « Quand vous avez Dembélé, Mbappé et Asensio titulaires, vous avez entre la justesse technique, la vitesse et la percussion, des éléments qui vous amènent dans une autre galaxie sur le plan offensif. Les petites erreurs, vous les payez assez vite ».

« Même si on n’a pas abdiqué, il y avait trop d’écart entre les deux équipes »